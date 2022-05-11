УЕФА назначил арбитров на финальные матчи еврокубков

УЕФА утвердил бригады арбитров, которые обслужат еврокубковые финалы - в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Главным рефери финального матча ЛЧ между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" назначен француз Клеман Тюрпен. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертый рефери - Бенуа Бастьен. Отвечать за VAR будет Жером Бриссар.

Поединок состоится 28 мая в Сен-Дени (Франция).

На финал Лиги Европы "Айнтрахт" - "Рейнджерс" главным арбитром назначен Славко Винчич из Словении. Его ассистенты - Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый арбитр - серб Срджан Йованович, а арбитр VAR - Пол ван Букель из Нидерландов.

Поединок пройдет 18 мая в Севилье (Испания).

Финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд", который пройдет 25 мая в албанской Тиране, обслужит румынский рефери Иштван Ковач.