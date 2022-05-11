Украина впервые в истории завоевала более 100 медалей на Дефлимпиаде, сообщает suspilne.media .

В девятый соревновательный день украинские спортсмены добыли 14 медалей, что позволило пересечь отметку в 100 выигранных наград - теперь у нашей сборной 103 награды.

Отметим, что предыдущий рекорд украинцев был установлен в 2017 году, когда сборная выиграла 99 наград.

Украина продолжает лидировать в общем медальном зачете соревнований – украинцы завоевали 47 золотых, 29 серебряных и 27 бронзовых наград.

Топ-5 медального зачета

1. Украина – 47+29+27 (103)

2. США – 18+5+18 (41)

3. Япония – 12+8+10 (30)

4. Республика Корея – 8+13+12 (33)

5. Иран – 8+7+10 (25)