Украина впервые в истории завоевала более 100 медалей на Дефлимпиаде
Украинцам нет равных на Играх.
Украина впервые в истории завоевала более 100 медалей на Дефлимпиаде, сообщает
В девятый соревновательный день украинские спортсмены добыли 14 медалей, что позволило пересечь отметку в 100 выигранных наград - теперь у нашей сборной 103 награды.
Отметим, что предыдущий рекорд украинцев был установлен в 2017 году, когда сборная выиграла 99 наград.
Украина продолжает лидировать в общем медальном зачете соревнований – украинцы завоевали 47 золотых, 29 серебряных и 27 бронзовых наград.
Топ-5 медального зачета
1. Украина – 47+29+27 (103)
2. США – 18+5+18 (41)
3. Япония – 12+8+10 (30)
4. Республика Корея – 8+13+12 (33)
5. Иран – 8+7+10 (25)
Дефлимпиада - соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.