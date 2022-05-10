Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Украинец обошел Альвареса.

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Рейтинг составил DAZN

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО). возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий от DAZN.

На первой строчке Усик сместил Канело Альвареса, который после поражения от Дмитрия Бивола опустился на третье место.

Топ-10 рейтинга DAZN

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Инуэ

5. Эррол Спенс

6. Дмитрий Бивол

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Шакур Стивенсон

Напомним, в своем последнем поединке 25 сентября прошлого года Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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