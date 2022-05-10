"Боруссия" М – Украина: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Поединок пройдет в Германии.
В среду, 11 мая, на стадионе "Боруссия Парк" сборная Украины сыграет товарищеский матч с местным клубом "Боруссия" Менхенгладбах.
"Боруссия" М – Украина: прогноз букмекеров.
Сборная Украины проводит подготовку к поединку с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.
"Боруссия" станет первым оппонентом для Украины в рамках подготовки к поединку против шотландцев. Боруссия" после 33 туров Бундеслиги занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.
ZN.UA проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М - Украина.
Отметим, что для украинских болельщиков вход на арену, которая может вместить 54 тысяч зрителей, будет бесплатным.
В команду для подготовки к играм вошли 25 футболистов, которые во время войны с Россией собрались в Словении, где и проводят тренировочный сбор.
"Боруссия" М – Украина
Видео онлайн-трансляция матча
Начало поединка – в 21:45