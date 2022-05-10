"Боруссия" М – Украина: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

В среду, 11 мая, на стадионе "Боруссия Парк" сборная Украины сыграет товарищеский матч с местным клубом "Боруссия" Менхенгладбах.

"Боруссия" М – Украина: прогноз букмекеров.

Сборная Украины проводит подготовку к поединку с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.

"Боруссия" станет первым оппонентом для Украины в рамках подготовки к поединку против шотландцев. Боруссия" после 33 туров Бундеслиги занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

ZN.UA проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М - Украина.

Отметим, что для украинских болельщиков вход на арену, которая может вместить 54 тысяч зрителей, будет бесплатным.

В команду для подготовки к играм вошли 25 футболистов, которые во время войны с Россией собрались в Словении, где и проводят тренировочный сбор.

"Боруссия" М – Украина

Видео онлайн-трансляция матча

Начало поединка – в 21:45