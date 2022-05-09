Украинец Гоза с рекордом выиграл юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике

Украинец Богдан Гоза стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров на турнире в греческом Ираклионе.

Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 109 кг. В рывке Гоза показал результат 195 кг, что стало новым юниорским мировым рекордом.

В толчке украинец покорил вес 215 кг. Таким образом, в двоеборье Гоза с результатом 410 кг стал абсолютным чемпионом мира.

Второе место занял египтянин Аммар Рубаяви Али (359 кг), а бронзу завоевал колумбиец Фернандо Бонильи (355 кг).

Кроме того, в весовой категории до 102 кг две малые бронзы в рывке (163 кг) и толчке (195 кг) завоевал Никита Рубановский.

Стоит отметить, что ранее на турнире золото в двоеборье весовой категории до 89 кг выиграл украинец Максим Домбровский, а серебро завоевала Светлана Самуляк в весе до 55 кг.