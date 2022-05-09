Украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 лет

В возрасте 33 лет умер украинский чемпион Паралимпиады-2020 в Токио Денис Дубров.

Об этом сообщила Федерация плавания Днепра.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Денис Дубров является 11-кратным призером летних Паралимпийских игр. В его активе четыре золота - одну из побед он одержал на минувшей Паралимпиаде-2020 в Токио.

Пловец был мастером спорта Украины международного класса. На его счету титулы и медали на чемпионате Европы-2014, чемпионате мира-2015 и чемпионате Европы-2016. Дубров остается рекордсменом Украины на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

В 2016-м году спортсмен был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.