Украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 лет

Причины смерти Дениса Дуброва не уточняются.

Украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 лет
Дубров - один из самых титулованных паралимпийцев Украины
© gorod.dp.ua

В возрасте 33 лет умер украинский чемпион Паралимпиады-2020 в Токио Денис Дубров.

Об этом сообщила Федерация плавания Днепра.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Денис Дубров является 11-кратным призером летних Паралимпийских игр. В его активе четыре золота - одну из побед он одержал на минувшей Паралимпиаде-2020 в Токио.

Пловец был мастером спорта Украины международного класса. На его счету титулы и медали на чемпионате Европы-2014, чемпионате мира-2015 и чемпионате Европы-2016. Дубров остается рекордсменом Украины на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

В 2016-м году спортсмен был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.


Данил Слесь, ZN.ua

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