Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко посетил мемориальную аллею в Белород-Днестровском, посвященную погибшим во Второй мировой войне.

Украинский боксер при этом поздравил подписчиков в Instagram, использовав популярный в РоSSии лозунг:

"Спасибо деду за победу! С днем победы!", - написал спортсмен.

Стоит отметить, что Василий Ломаченко возложил цветы вместе со своим отцом Анатолием и сыном.

На Второй мировой войне погиб дедушка боксера - Василий Иванович Ломаченко.

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Напомним, Ломаченко с началом военного вторжения РоSSии вернулся в Украину и вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области.