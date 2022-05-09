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2022-05-09
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
Ломаченко находится в Белгород-Днестровском© Boxingscene
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко посетил мемориальную аллею в Белород-Днестровском, посвященную погибшим во Второй мировой войне.
Украинский боксер при этом поздравил подписчиков в Instagram, использовав популярный в РоSSии лозунг:
"Спасибо деду за победу! С днем победы!", - написал спортсмен.
Стоит отметить, что Василий Ломаченко возложил цветы вместе со своим отцом Анатолием и сыном.
На Второй мировой войне погиб дедушка боксера - Василий Иванович Ломаченко.
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Напомним, Ломаченко с началом военного вторжения РоSSии вернулся в Украину и вступил в тероборону Белгород-Днестровского в Одесской области.
Данил Слесь, ZN.ua