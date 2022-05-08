Украина лидирует в медальном зачете после шести дней Дефлимпиады в Бразилии

Украинцы с большим отрывом опережают США.

Украина лидирует в медальном зачете после шести дней Дефлимпиады в Бразилии
Украинцы успешно выступают в Бразилии (фото - deafsport.org.ua)

Сборная Украины по итогам шестого дня соревнований возглавляет медальный зачет Дефлимпийских игр, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Суле.

Как сообщает Tribuna.com, в рамках шестого дня украинская сборная завоевала шесть медалей в трех видах спорта - плавании, спортивном ориентировании и пулевой стрельбе.

Украинцы добыли по два золота, серебра и бронзы.

Золото украинцы выиграли в спринте микст эстафеты в спортивном ориентировании. Состав команды - Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник и Анна Андросович. Также Алексей Коломиец победил в плавании брассом на дистанции 200 метров.

Серебро взяли пловцы Владислав Гриценко и в женской эстафете комплексным плаванием Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махнык и Дарья Тарасенко.

Бронзовые награды у Александра Костика и Виолеты Лыковой в миксте пулевой стрельбы из пневматической винтовки на 10 метров. Также третье место завоевала Анита Махнык в комплексном плавании на дистанции 400 метров.

Украина продолжает возглавлять медальный зачет с большим отрывом от преследователей:

1. Украина - 31-15-18 (64 медали)

2. США - 12-3-14 (29)

3. Япония - 9-6-6 (21).

Стоит отметить, что Дефлимпиада - соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.


Данил Слесь, ZN.ua

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