Мужская сборная Украины по керлингу выиграла первую в истории медаль чемпионата Европы и повысилась в классе

Федерация поблагодарила НОК Украины, Министерство и Фонд солидарности.

Украинские керлингисты завоевали первую в истории медаль чемпионата Европы.

Мужская сборная Украины по керлингу завоевала "серебро" на чемпионате Европы в дивизионе C. Национальную сборную представили Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.

В финале украинцы потерпели поражение от Ирландии – 2:8. "Бронзу" чемпионата завоевала Португалия.

Этот результат гарантировал украинцам повышение в дивизионе.

ЧЕ состоялся в литовском Каунасе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
"Была слепой": украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля"Была слепой": украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля
Блок рекламы


Похожие новости
Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мираПаралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в СловенииСборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Словении
Шевченко закупил для Украины медикаменты на крупную суммуШевченко закупил для Украины медикаменты на крупную сумму
Сборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингуСборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингу
Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференцийОпределились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменовЭкс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов
Футболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в СловенииФутболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в Словении
Футболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апрелеФутболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апреле
Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренераЖенская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера
Поступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для УкраиныПоступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости