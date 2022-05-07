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2022-05-07
Мужская сборная Украины по керлингу выиграла первую в истории медаль чемпионата Европы и повысилась в классе
Федерация поблагодарила НОК Украины, Министерство и Фонд солидарности.
Украинские керлингисты завоевали первую в истории медаль чемпионата Европы.
Мужская сборная Украины по керлингу завоевала "серебро" на чемпионате Европы в дивизионе C. Национальную сборную представили Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.
В финале украинцы потерпели поражение от Ирландии – 2:8. "Бронзу" чемпионата завоевала Португалия.
Этот результат гарантировал украинцам повышение в дивизионе.
ЧЕ состоялся в литовском Каунасе.