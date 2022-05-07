Мужская сборная Украины по керлингу завоевала "серебро" на чемпионате Европы в дивизионе C. Национальную сборную представили Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.



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[url=http://novostey.com/sport/news965693.html]Мужская сборная Украины по керлингу выиграла первую в истории медаль чемпионата Европы и повысилась в классе : Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news965693.html>Мужская сборная Украины по керлингу выиграла первую в истории медаль чемпионата Европы и повысилась в классе : Новостей.COM</a>

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