Усика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современности

Ломаченко также попал в первую десятку Р4Р The Ring.

Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров без учета весовых категорий. В его первой десятке оказались два украинских бойца.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring.

Сауль Альварес (Мексика), 57-1-2 (39 КО) Александр Усик (Украина), 19-0-0 (13 КО) Теренс Кроуфорд (США), 19-0-0 (13 КО) Наоя Иноуэ (Япония), 22-0-0 (19 КО) Эррол Спенс (США), 22-0-0 (19 КО) Хуан Франциско Эстрада (Мексика), 22-0-0 (19 КО) Василий Ломаченко (Украина), 22-0-0 (19 КО) Джош Тейлор (Великобритания), 22-0-0 (19 КО) Роман Гонсалес (Никарагуа), 51-3-0 (41 КО) Казуто Иока (Япония), 28-2-0 (15 КО)

Напомним, что Усик готовится к защите своих титулов чемпиона супертяжелого дивизиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в реванше против Энтони Джошуа.