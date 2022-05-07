Усика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современности

Ломаченко также попал в первую десятку Р4Р The Ring.

Усика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современности
Олександр Усик
Фото: Spiegel

Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров без учета весовых категорий. В его первой десятке оказались два украинских бойца.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring.

  1. Сауль Альварес (Мексика), 57-1-2 (39 КО)
  2. Александр Усик (Украина), 19-0-0 (13 КО)
  3. Теренс Кроуфорд (США), 19-0-0 (13 КО)
  4. Наоя Иноуэ (Япония), 22-0-0 (19 КО)
  5. Эррол Спенс (США), 22-0-0 (19 КО)
  6. Хуан Франциско Эстрада (Мексика), 22-0-0 (19 КО)
  7. Василий Ломаченко (Украина), 22-0-0 (19 КО)
  8. Джош Тейлор (Великобритания), 22-0-0 (19 КО)
  9. Роман Гонсалес (Никарагуа), 51-3-0 (41 КО)
  10. Казуто Иока (Япония), 28-2-0 (15 КО)

Напомним, что Усик готовится к защите своих титулов чемпиона супертяжелого дивизиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в реванше против Энтони Джошуа.

Тем временем Ломаченко отказался боксировать за статус абсолютного чемпиона в легком весе, пока идет война с Россией.

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