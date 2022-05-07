Новостей.COM ⇒
2022-05-07
Усика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современности
Ломаченко также попал в первую десятку Р4Р The Ring.
Олександр Усик
Фото: Spiegel
Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров без учета весовых категорий. В его первой десятке оказались два украинских бойца.
Топ-10 рейтинга P4P от The Ring.
- Сауль Альварес (Мексика), 57-1-2 (39 КО)
- Александр Усик (Украина), 19-0-0 (13 КО)
- Теренс Кроуфорд (США), 19-0-0 (13 КО)
- Наоя Иноуэ (Япония), 22-0-0 (19 КО)
- Эррол Спенс (США), 22-0-0 (19 КО)
- Хуан Франциско Эстрада (Мексика), 22-0-0 (19 КО)
- Василий Ломаченко (Украина), 22-0-0 (19 КО)
- Джош Тейлор (Великобритания), 22-0-0 (19 КО)
- Роман Гонсалес (Никарагуа), 51-3-0 (41 КО)
- Казуто Иока (Япония), 28-2-0 (15 КО)
Напомним, что Усик готовится к защите своих титулов чемпиона супертяжелого дивизиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в реванше против Энтони Джошуа.
Тем временем Ломаченко отказался боксировать за статус абсолютного чемпиона в легком весе, пока идет война с Россией.