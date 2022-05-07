Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"

Лидер украинской сборной записал обращение.

Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из
Комбинат "Азовсталь" находится в Мариуполе
© УАФ

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко записал обращение на английском языке к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали".

"Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, с боевых самолетов "Азовсталь", на котороq находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ, ежедневно умирают гражданские и военные. Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны.

Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на Путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых и убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть”, - сказал Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Напомним, 3 мая роSSийские оккупанты начали штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. На его территории все еще находятся мирные жители и украинские защитники. 4 мая россияне прорвались на территорию комбината.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в оккупированном городе остаются более 100 тысяч человек. По предварительным данным, в бомбоубежищах "Азовстали" находились около тысячи гражданских мариупольцев, в том числе около 60 детей. Также там находятся несколько сотен раненых украинских военных.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
"Была слепой": украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля"Была слепой": украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля
Блок рекламы


Похожие новости
Президент УЕФА неожиданно решил пожалеть отстраненных роSSийских футболистовПрезидент УЕФА неожиданно решил пожалеть отстраненных роSSийских футболистов
В Болгарии футболист специально упал с носилок, чтобы потянуть времяВ Болгарии футболист специально упал с носилок, чтобы потянуть время
Футболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в СловенииФутболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в Словении
Футболист "Шахтера" рассказал о положении дел в донецком клубе во время войныФутболист "Шахтера" рассказал о положении дел в донецком клубе во время войны
Футболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апрелеФутболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апреле
Украинский футболист рассказал о жизни в оккупированном Россией БердянскеУкраинский футболист рассказал о жизни в оккупированном Россией Бердянске
Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"
Украинский теннисист Стаховский обратился к Надалю, поддержавшему роSSийских игроковУкраинский теннисист Стаховский обратился к Надалю, поддержавшему роSSийских игроков
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
Футболист "Динамо" рассказал о разрушенном оккупантами доме родителей в Донецкой областиФутболист "Динамо" рассказал о разрушенном оккупантами доме родителей в Донецкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости