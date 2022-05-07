Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко записал обращение на английском языке к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали".

"Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, с боевых самолетов "Азовсталь", на котороq находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ, ежедневно умирают гражданские и военные. Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны.

Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на Путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых и убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть”, - сказал Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Напомним, 3 мая роSSийские оккупанты начали штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. На его территории все еще находятся мирные жители и украинские защитники. 4 мая россияне прорвались на территорию комбината.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в оккупированном городе остаются более 100 тысяч человек. По предварительным данным, в бомбоубежищах "Азовстали" находились около тысячи гражданских мариупольцев, в том числе около 60 детей. Также там находятся несколько сотен раненых украинских военных.