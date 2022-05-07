Шевченко закупил для Украины медикаменты на крупную сумму

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко закупил крупную партию медикаментов для Украины, сообщил журналист Николай Васильков.

По его информации, Шевченко закупил для Украины лекарства, общая стоимость которых составляет около 400 тысяч евро. Первая партия медикаментов уже прибыла в Украину и будет доставлена в клинику "Охматдет" до 10 мая.

Отметим, что вчера, 6 мая, Шевченко месте с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном посетил благотворительную акцию "Смелая Украина", чтобы собрать средства для украинцев.