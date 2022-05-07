Шевченко закупил для Украины медикаменты на крупную сумму

Легендарный футболист помогает своей родной стране.

Шевченко закупил для Украины медикаменты на крупную сумму
Шевченко продолжает оказывать помощь Украине
© ФФУ

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко закупил крупную партию медикаментов для Украины, сообщил журналист Николай Васильков.

По его информации, Шевченко закупил для Украины лекарства, общая стоимость которых составляет около 400 тысяч евро. Первая партия медикаментов уже прибыла в Украину и будет доставлена в клинику "Охматдет" до 10 мая.

Отметим, что вчера, 6 мая, Шевченко месте с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном посетил благотворительную акцию "Смелая Украина", чтобы собрать средства для украинцев.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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