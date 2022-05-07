Звездный украинский талант "Шахтера" определился с европейским клубом продолжения карьеры

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик имеет конкретное предложение от леверкузенского "Байера", сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации журналиста, сам игрок выразил готовность перебраться в немецкую команду, но теперь все зависит от того, согласен ли "Шахтер" с финансовым предложением "Байера".

Остается и вариант с "Брентфордом", но 21-летний Мудрик сейчас склоняется к варианту с немецкой командой, которая близка к прямому выходу в группу Лиги чемпионов

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины находится на паузе после начала военного вторжения РоSSии.

Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные матчи.