Сборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингу

Мужская сборная Украины по керлингу завоевала серебро на чемпионате Европы в дивизионе C, передает Tribuna.com .

Национальную команду в литовском Каунасе представляли Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.

Украинцы в группе обыграли Хорватию (6:5), Литву (9:1), Болгарию (6:5), Лихтенштейн (10:4), Андорру (6:3), Португалию (7:2) и проиграли Ирландии (4:6) и Румынии (4:6). Команда вышла в финал, где уступила Ирландии со счетом 2:8. Бронзовую медаль турнира завоевала Португалия.

Для Украины это первая награда континентального первенства в истории. Команда благодаря этому достижению поднялась в дивизион B.

Женская сборная Украины заняла седьмое место в дивизионе C.