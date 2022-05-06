Сборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингу

Украинцы успешно выступили в Каунасе.

Сборная Украины впервые завоевала медаль чемпионата Европы по керлингу
Украина поднялась в дивизион B

Мужская сборная Украины по керлингу завоевала серебро на чемпионате Европы в дивизионе C, передает Tribuna.com.

Национальную команду в литовском Каунасе представляли Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.

Украинцы в группе обыграли Хорватию (6:5), Литву (9:1), Болгарию (6:5), Лихтенштейн (10:4), Андорру (6:3), Португалию (7:2) и проиграли Ирландии (4:6) и Румынии (4:6). Команда вышла в финал, где уступила Ирландии со счетом 2:8. Бронзовую медаль турнира завоевала Португалия.

Для Украины это первая награда континентального первенства в истории. Команда благодаря этому достижению поднялась в дивизион B.

Женская сборная Украины заняла седьмое место в дивизионе C.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Стал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезонуСтал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезону
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Украинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат ЕвропыУкраинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат Европы
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
Блок рекламы


Похожие новости
Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференцийОпределились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменовЭкс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов
Футболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в СловенииФутболисты "Динамо" присоединились к сборной Украины в Словении
Футболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апрелеФутболист сборной Украины Миколенко стал лучшим игроком "Эвертона" в апреле
Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренераЖенская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера
Поступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для УкраиныПоступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для Украины
Украинец Малиновский отметился шикарным ассистом в матче чемпионата ИталииУкраинец Малиновский отметился шикарным ассистом в матче чемпионата Италии
Экс-первая ракетка Украины призвал к ответу легенду тенниса за скандальное заявлениеЭкс-первая ракетка Украины призвал к ответу легенду тенниса за скандальное заявление
Cборная Украины начала тренировочный сбор в СловенииCборная Украины начала тренировочный сбор в Словении
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Последние новости
Подгружаем последние новости