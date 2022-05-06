Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
В турнирах стали известны финалисты.
В четверг, 5 мая, состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.
В финале ЛЕ сыграют немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Ренйджерс", которые в 1/2 финала прошли английский "Вест Хэм" и немецкий "Лейпциг".
"Айнтрахт" – "Вест Хэм" – 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Борре, 26.
"Рейнджерс" – "Лейпциг" – 3:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Таверньер, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 – Нкунку, 71
В финале ЛК выступят нидерландский "Фейеноорд" и итальянская "Рома", прошедшие французский "Марсель" и английский "Лестер".
"Марсель" – "Фейеноорд" – 0:0 (первый матч – 2:3)
"Рома" – "Лестер" – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Абрахам, 11.
Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а первый решающий поединок в истории Лиги конференций запланирован на 25 мая в албанской Тиране.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов в Париже 28 мая встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".