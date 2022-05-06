Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций

В четверг, 5 мая, состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

В финале ЛЕ сыграют немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Ренйджерс", которые в 1/2 финала прошли английский "Вест Хэм" и немецкий "Лейпциг".

"Айнтрахт" – "Вест Хэм" – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Борре, 26.

"Рейнджерс" – "Лейпциг" – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Таверньер, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 – Нкунку, 71

В финале ЛК выступят нидерландский "Фейеноорд" и итальянская "Рома", прошедшие французский "Марсель" и английский "Лестер".

"Марсель" – "Фейеноорд" – 0:0 (первый матч – 2:3)

"Рома" – "Лестер" – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Абрахам, 11.

Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а первый решающий поединок в истории Лиги конференций запланирован на 25 мая в албанской Тиране.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в Париже 28 мая встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".