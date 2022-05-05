Легенда "Шахтера" жестко ответил не понимающим бан роSSийских спортсменов

Дарио Срна посоветовал таким людям приехать в Украину.

Легенда
Срна является легендарным экс-игроком "Шахтера"
© ФК Шахтер

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна ответил спортсменам, не понимающим или не соглашающимся с отстранением роSSийских участников соревнований.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов и все станет ясно. Во-вторых, роSSийские клубы могут посмотреть Лигу Чемпионов по телевизору", - сказал Срна в эфире марафона FREEDOM.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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