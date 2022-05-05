Футболист "Шахтера" рассказал о положении дел в донецком клубе во время войны

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о положении дел в донецком клубе.

"Сложно сказать, что будет дальше с "Шахтером". Каждый день что-нибудь меняется. Пока команда до 20 мая будет жить в Турции. А дальше, надеемся, что будут какие-то новости о ситуации в нашей стране, победе и возобновлении чемпионата.

Игры с "Шахтером" были не для восстановления физической формы. Они были выставочными. Какой-либо четкой цели на них не ставили. Кроме того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь Украине", - приводит слова Матвиенко vzbirna .

Напомним, что футбольный сезон в Украине был определен незавершенным, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.

Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные матчи.