"Реал" в волевом стиле обыграл "Манчестер Сити" и пробился в финал Лиги чемпионов

В среду, 4 мая, в Мадриде встречались "Реал" и английский "Манчестер Сити" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок команд в Англии завершился победой хозяев со счетом 4:3, поэтому "горожане" выходили на поле с преимуществом в один гол.

В первом тайме обе команды создали по несколько опасных моментов, но до взятия ворот дело не дошло.

Первый гол в матче был забит только на 73-й минуте. Бернарду Силва скинул мяч на Мареза, а вингер "Ман Сити" нанес идеальный удар без шансов для Куртуа.

Казалось, что англичане ужа не упустят победу, но затем героем для "Реала" стал Родриго. Бразилец шокировал соперника, забив два гола на 90-й и 91-й минутах, благодаря чему матч перешел в овертаймы.

В начале первого дополнительного тайма Бензема заработал пенальти и сам реализовал 11-метровый. Счет 3:1 испанская команда сумела удержать до финального свистка и пробиться в финал турнира.

Стоит отметить, что во втором тайме на замену в составе "Ман Сити" вышел украинец Александр Зинченко. При этом финалистом ЛЧ в составе "Реала" стал украинский вратарь Андрей Лунин.

"Реал" - "Манчестер Сити" - 3:1 (первый матч - 3:4)

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 (с пенальти) - Марез, 73

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад де Франс". Первым полуфиналистом турнира стал "Ливерпуль", который прошел "Вильярреал" (2:0, 3:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси", который в финале в Порту обыграл "Манчестер Сити" (1:0).