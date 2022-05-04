"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча

Киевляне проведут очередной товарищеский матч в Европе, информирует ZN.ua.

"Динамо" проведет матч в Швейцарии
© Сайт ФК "Динамо Киев"

В среду, 4 мая, киевское "Динамо" проведет товарищеский матч против швейцарского "Базеля".

Поединок пройдет на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле, а все деньги от реализации билетов будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РоSSии.

Стоит отметить, что после этой игры футболисты "Динамо" отправятся в расположение сборной Украины.

Начало матча - в 20:00.

"Базель" - "Динамо"

Видео онлайн-трансляция матча


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезонуСтал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезону
Сборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы на чемпионате мираСборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы на чемпионате мира
Украинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат ЕвропыУкраинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат Европы
Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезонСтало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезон
Известные украинские футбольные комментаторы вступили в ряды ВСУИзвестные украинские футбольные комментаторы вступили в ряды ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"
"Хайдук" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча"Хайдук" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча
"Спорт вне политики": роSSийский телеканал в третий раз прервал трансляцию матча Бундеслиги"Спорт вне политики": роSSийский телеканал в третий раз прервал трансляцию матча Бундеслиги
Названа официальная дата матча плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – УкраинаНазвана официальная дата матча плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Стали известны возможные соперники сборной Украины по товарищеским матчамСтали известны возможные соперники сборной Украины по товарищеским матчам
Довбик присоединится к "Динамо" и сможет сыграть в благотворительных матчахДовбик присоединится к "Динамо" и сможет сыграть в благотворительных матчах
Стали известны новые подробности проведения матча Шотландия – УкраинаСтали известны новые подробности проведения матча Шотландия – Украина
Стала известна предварительная дата матча Шотландия - Украина в отборе на ЧМ-2022Стала известна предварительная дата матча Шотландия - Украина в отборе на ЧМ-2022
РоSSийский телеканал снова прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за поддержки УкраиныРоSSийский телеканал снова прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за поддержки Украины
Stop war: росТВ пробило очередное дно, прервав трансляцию матча из-за УкраиныStop war: росТВ пробило очередное дно, прервав трансляцию матча из-за Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости