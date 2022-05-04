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2022-05-04
"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
Киевляне проведут очередной товарищеский матч в Европе, информирует
В среду, 4 мая, киевское "Динамо" проведет товарищеский матч против швейцарского "Базеля".
Поединок пройдет на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле, а все деньги от реализации билетов будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РоSSии.
Стоит отметить, что после этой игры футболисты "Динамо" отправятся в расположение сборной Украины.
Начало матча - в 20:00.
"Базель" - "Динамо"
Видео онлайн-трансляция матча
Данил Слесь, ZN.ua