"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча

В среду, 4 мая, киевское "Динамо" проведет товарищеский матч против швейцарского "Базеля".

Поединок пройдет на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле, а все деньги от реализации билетов будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РоSSии.

Стоит отметить, что после этой игры футболисты "Динамо" отправятся в расположение сборной Украины.

Начало матча - в 20:00.

"Базель" - "Динамо"

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