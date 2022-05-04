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2022-05-04
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Боксер помогает собирать деньги на помощь Украине.
Усик находится в Англии© Boxingscene
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подписал перчатки, которые передал на благотворительный аукцион.
"Дорогие друзья, всем добрый день. Эти перчатки я подписал для того, чтобы передать их благотворительному аукциону, деньги от которого пойдут в мой фонд на помощь украинцам", - сказал Усик в своем обращении.
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Аукцион и благотворительный ужин пройдут 27 июня в одном из ресторанов Лондона. На аукционе такое будут представлены картины детей, которые выбрались из оккупированных украинских городов.
Стоит отметить, что Александр Усик находится в Англии, где продолжает подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.
Данил Слесь, ZN.ua