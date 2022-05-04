Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне

Боксер помогает собирать деньги на помощь Украине.

Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Усик находится в Англии
© Boxingscene

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подписал перчатки, которые передал на благотворительный аукцион.

"Дорогие друзья, всем добрый день. Эти перчатки я подписал для того, чтобы передать их благотворительному аукциону, деньги от которого пойдут в мой фонд на помощь украинцам", - сказал Усик в своем обращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от USYK FOUNDATION (@usyk.foundation)

Аукцион и благотворительный ужин пройдут 27 июня в одном из ресторанов Лондона. На аукционе такое будут представлены картины детей, которые выбрались из оккупированных украинских городов.

Стоит отметить, что Александр Усик находится в Англии, где продолжает подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезонуСтал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезону
Сборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы на чемпионате мираСборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы на чемпионате мира
Украинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат ЕвропыУкраинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат Европы
Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезонСтало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезон
Известные украинские футбольные комментаторы вступили в ряды ВСУИзвестные украинские футбольные комментаторы вступили в ряды ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа
Стало известна сумма, которую заработало "Динамо" в рамках благотворительного турнеСтало известна сумма, которую заработало "Динамо" в рамках благотворительного турне
Жена Усика показала свой дом под Киевом после нахождения там роSSийских десантниковЖена Усика показала свой дом под Киевом после нахождения там роSSийских десантников
Оккупационные власти Крыма лишил Усика награды "За верность долгу"Оккупационные власти Крыма лишил Усика награды "За верность долгу"
Команды Усика и Джошуа согласовали проведение реваншаКоманды Усика и Джошуа согласовали проведение реванша
Промоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша Усик - ДжошуаПромоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша Усик - Джошуа
Был Усик, стал Чубик: украинский боксер порадовал сеть козацким оселедцемБыл Усик, стал Чубик: украинский боксер порадовал сеть козацким оселедцем
Стала известна вероятная дата реванша Усик - ДжошуаСтала известна вероятная дата реванша Усик - Джошуа
Лига чемпионов: "Реал" обыграл в Лондоне "Челси", "Вильярреал" нанес сенсационное поражение "Баварии"Лига чемпионов: "Реал" обыграл в Лондоне "Челси", "Вильярреал" нанес сенсационное поражение "Баварии"
Украинский спортсмен выставил на аукцион перчатки легендарного боксера ради помощи пострадавшим в войне с РоссиейУкраинский спортсмен выставил на аукцион перчатки легендарного боксера ради помощи пострадавшим в войне с Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости