Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подписал перчатки, которые передал на благотворительный аукцион.

"Дорогие друзья, всем добрый день. Эти перчатки я подписал для того, чтобы передать их благотворительному аукциону, деньги от которого пойдут в мой фонд на помощь украинцам", - сказал Усик в своем обращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от USYK FOUNDATION (@usyk.foundation)

Аукцион и благотворительный ужин пройдут 27 июня в одном из ресторанов Лондона. На аукционе такое будут представлены картины детей, которые выбрались из оккупированных украинских городов.

Стоит отметить, что Александр Усик находится в Англии, где продолжает подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.