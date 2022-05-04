Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера

Команду к следующему сезону будет готовить Александр Кравченко, информирует ZN.ua.

Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера
Александр Кравченко будет тренировать женскую сборную Украины
© biathlon.com.ua

Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера, которым стал Александр Кравченко.

Кандидатура специалиста была утверждена на тренерском совете Федерации биатлона Украины, передает biathlon.com.ua.

Помогать Кравченко будут Александр Биланенко и Олег Меркушин. Стоит отметить, что вакансия возникла после того, как должность покинул словенский тренер Урош Велепец, который перешел работать в сборную Германии.

Также были утверждены даты тренировочных сборов в Сянках. Мужская команда под руководством Юрая Санитры будет проходить подготовку с 29 мая до 15 июня. Сбор у женщин состоится с 4 по 19 июня.


Данил Слесь, ZN.ua

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