Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера, которым стал Александр Кравченко.

Кандидатура специалиста была утверждена на тренерском совете Федерации биатлона Украины, передает biathlon.com.ua .

Помогать Кравченко будут Александр Биланенко и Олег Меркушин. Стоит отметить, что вакансия возникла после того, как должность покинул словенский тренер Урош Велепец, который перешел работать в сборную Германии.

Также были утверждены даты тренировочных сборов в Сянках. Мужская команда под руководством Юрая Санитры будет проходить подготовку с 29 мая до 15 июня. Сбор у женщин состоится с 4 по 19 июня.