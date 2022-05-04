"Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" получил место в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов, передает Tribuna.com .

Это произошло благодаря выходу в финал ЛЧ "Ливерпуля", который повторно обыграл в полуфинале "Вильярреал" (3:2).

При этом "Ливерпуль", а также вторая пара полуфиналистов "Манчестер Сити" и "Реал" уже гарантировали себе выход в группу ЛЧ следующего сезона через национальные чемпионаты, поэтому освободилось место, которое дается победителю турнира. Его мог занять "Вильярреал", если бы вышел в финал.

С учетом отстранения роSSийских команд, теперь Украина получила прямую путевку в группу ЛЧ для чемпиона страны. Первое место в УПЛ по итогам сезона, который был прерван из-за войны, досталось донецкому "Шахтеру".

Таким образом, "горняки" сыграют в группе ЛЧ, если чемпионат Украины будет возобновлен. При этом киевское "Динамо" будет стартовать в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации представителей лиг.