Украинский футболист рассказал о жизни в оккупированном Россией Бердянске

Бывший игрок футбольного клуба "Мариуполь" Никита Петерман рассказал о жизни в оккупированном Россией Бердянске.

"Работы нет, жизнь замерла. Оккупанты говорят, мол, работайте, а часть денег отдавайте нам. Навязали свою "власть" непонятную. Не знаю ли это правда, но я слышал, что на одну из руководящих должностей назначили какого-нибудь педофила или зека.

Оккупанты вроде бы выдают какую-то гуманитарную помощь. Мои родители туда не ходят. Все нормальные люди ненавидят россиян. Однако некоторые жители приходят и даже берут эти подачки. Среди них есть и молодежь. Не удивляюсь пенсионерам, но не человеку, который может заработать деньги своими руками. Брать еду у оккупантов? Не знаю, как минимум, это очень странно", – приводит слова игрока sport.24tv.ua .

Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

28 февраля стало известно о том, что роSSийские войска оккупировали Бердянск в Запорожской области.

Футбольный сезон из-за военного вторжения РоSSии в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.