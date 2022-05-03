Поступок чемпиона: титулованный боксер удивил пожертвованием для Украины

Известный украинский боксер Карен Чухаджян выставил на онлайн-аукцион чемпионский пояс по версии WBC Silver Youth.

Об этом сообщает Tribuna.

Аукцион состоится в среду, 11 мая, и начнется в 12:00. Стартовая цена лота установлена на отметке в 50 тысяч гривен. Вырученные от аукциона средства передадут благотворительной организации Ukraine Alive 2022.

26-летний Чухаджян провел на профессиональном ринге 20 боев, из которых он выиграл 19. В его пассиве одно поражение, которое потерпел еще в своем дебютном поединке от соотечественника Андрея Великовского, информирует Апостроф .

Титул WBC Silver Youth Карен завоевал в 2018 году. В своем последнем поединке украинец завоевал пояс IBF Inter-Continental, победив нокаутом британца Райана Мартина.