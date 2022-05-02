Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити"

В среду, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" будет принимать "Манчестер Сити".

ZN.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Манчестер Сити".

Первый поединок в Англии подарил болельщикам множество голов и завершился в пользу хозяев поля со счетом 4:3. Теперь "горожане" попытаются удержать преимущество в Мадриде.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Коэффициент на победу "Реала" составляет 3,30, на ничью - 4,00, а на победу "Ман Сити" - 2,07.

При этом аналитики практически не сомневаются, что дальше пройдут "горожане" - 1,21 против 4,77 на "Реал".

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад де Франс". Во второй паре полуфинала играют "Вильярреал" и "Ливерпуль".

Стоит отметить, что в составе "Реала" резервным голкипером является украинец Андрей Лунин. За "Ман Сити" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко.