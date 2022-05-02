Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Вильярреал" - "Ливерпуль"

Команды проведут ответный матч.

Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выиграл первый матч со счетом 2:0

Во вторник, 3 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский "Вильярреал" будет принимать английский "Ливерпуль".

Первый поединок на своем поле англичане выиграли со счетом 2:0 и создали себе серьезное преимущество перед вторым матчем.

Букмекеры считают, что в Испании шансы будут больше также у подопечных Юргена Клоппа. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1,72, на ничью - 4,20, а на победу "Вильярреала" - 4,60.

Аналитики при этом не сомневаются в том, что в финал турнира пройдет "Ливерпуль" - 1,01 против 21,00 на испанцев.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад де Франс". Во второй паре полуфинала играют "Реал" и "Манчестер Сити" (первый матч - 3:4).


Данил Слесь, ZN.ua

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