В воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч против хорватского "Хайдука".

Поединок пройдет в Сплите на стадионе "Полюд". Начало - в 16:00.

Стоит отметить, что "Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии, а в текущем сезоне команда идет на второй позиции в местном чемпионате.

"Хайдук" - "Шахтер"

Видео онлайн-трансляция матча

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. "Шахтер" и "Динамо" покинули Украину и проводят благотворительные поединки в Европе.