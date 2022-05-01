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2022-05-01
"Хайдук" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча
"Горняки" проведут товарищеский матч в Хорватии.
В воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч против хорватского "Хайдука".
Поединок пройдет в Сплите на стадионе "Полюд". Начало - в 16:00.
Стоит отметить, что "Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии, а в текущем сезоне команда идет на второй позиции в местном чемпионате.
"Хайдук" - "Шахтер"
Видео онлайн-трансляция матча
Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. "Шахтер" и "Динамо" покинули Украину и проводят благотворительные поединки в Европе.
Данил Слесь, ZN.ua