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2022-05-01
Главный тренер "Реала" отметился уникальным достижением в истории футбола
Карло Анчелотти привел мадридцев к титулу в Ла Лиге.
Анчелотти побеждал во всех ведущих лигах Европы© Real Madrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отметился уникальным достижением в истории футбола после того, как привел команду к чемпионству в Ла Лиге.
Мадридцы досрочно завоевали титул после победы над "Эспаньолом" со счетом 4:0.
Для Анчелотти это первое чемпионство в Испании. Он стал первым в истории футбола тренером, которому удалось завоевать титул во всех топ-5 европейских лигах.
Ранее итальянец становился чемпионом у себя на родине с "Миланом", приводил к титулу в Англии "Челси", а также "Баварию" в Германии и ПСЖ во Франции.
Кроме того, 62-летний тренер стал самым возрастным специалистом в истории, которому удалось добыть чемпионство в испанской Ла Лиге.
Данил Слесь, ZN.ua