Главный тренер "Реала" отметился уникальным достижением в истории футбола

Карло Анчелотти привел мадридцев к титулу в Ла Лиге.

Главный тренер
Анчелотти побеждал во всех ведущих лигах Европы
© Real Madrid

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отметился уникальным достижением в истории футбола после того, как привел команду к чемпионству в Ла Лиге.

Мадридцы досрочно завоевали титул после победы над "Эспаньолом" со счетом 4:0.

Для Анчелотти это первое чемпионство в Испании. Он стал первым в истории футбола тренером, которому удалось завоевать титул во всех топ-5 европейских лигах.

Ранее итальянец становился чемпионом у себя на родине с "Миланом", приводил к титулу в Англии "Челси", а также "Баварию" в Германии и ПСЖ во Франции.

Кроме того, 62-летний тренер стал самым возрастным специалистом в истории, которому удалось добыть чемпионство в испанской Ла Лиге.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей - ПалкинТимощук выбрал деньги вместо Родины и родителей - Палкин
Бубка сообщил, что покинул Украину 28 февраля как беженецБубка сообщил, что покинул Украину 28 февраля как беженец
Футболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона ВенгрииФутболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии
"Бавария" в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии"Бавария" в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии
В "Шахтере" заявили, что во время войны не выплачивают зарплату футболистамВ "Шахтере" заявили, что во время войны не выплачивают зарплату футболистам
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский тренер Вернидуб стал чемпионом Молдовы с "Шерифом" во время службы в ВСУУкраинский тренер Вернидуб стал чемпионом Молдовы с "Шерифом" во время службы в ВСУ
Женскую сборную Украины по биатлону покинул словенский тренерЖенскую сборную Украины по биатлону покинул словенский тренер
Один из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSииОдин из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSии
Роналду отметился уникальным бомбардирским рекордомРоналду отметился уникальным бомбардирским рекордом
"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера
Итальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войныИтальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войны
Все легионеры вернутся в "Динамо" после возобновления футболаВсе легионеры вернутся в "Динамо" после возобновления футбола
Роналду установил новые рекорды мирового и английского футболаРоналду установил новые рекорды мирового и английского футбола
"Не то время, когда нужно куда-то выезжать": известный украинский тренер возмущен выездом "Динамо" и "Шахтера" за границу"Не то время, когда нужно куда-то выезжать": известный украинский тренер возмущен выездом "Динамо" и "Шахтера" за границу
Легендарный экс-тренер сборной Украины и "Динамо" раскритиковал Орбана за поддержку ПутинаЛегендарный экс-тренер сборной Украины и "Динамо" раскритиковал Орбана за поддержку Путина
Последние новости
Подгружаем последние новости