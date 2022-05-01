Главный тренер "Реала" отметился уникальным достижением в истории футбола

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отметился уникальным достижением в истории футбола после того, как привел команду к чемпионству в Ла Лиге.

Мадридцы досрочно завоевали титул после победы над "Эспаньолом" со счетом 4:0.

Для Анчелотти это первое чемпионство в Испании . Он стал первым в истории футбола тренером, которому удалось завоевать титул во всех топ-5 европейских лигах.

Ранее итальянец становился чемпионом у себя на родине с "Миланом", приводил к титулу в Англии "Челси", а также "Баварию" в Германии и ПСЖ во Франции.

Кроме того, 62-летний тренер стал самым возрастным специалистом в истории, которому удалось добыть чемпионство в испанской Ла Лиге.