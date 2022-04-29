Стал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезону

Состав мужской и женской команд был сокращен.

Стал известен состав сборной Украины по биатлону для подготовки к следующему сезону
Юлия Джима - лидер женской сборной Украины
© biathlon.com.ua

Стали известны составы мужской и женской команд "А" национальной сборной для подготовки к сезону-2022/23.

В связи с сокращением финансирования в две сборные вошли по шесть спортсменов.

В женской команде подготовку будут проходить Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок. Стоит отметить отсутствие в составе титулованных сестер Виты и Вали Семеренко.

В мужскую команду вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк. На шестое место претендуют Артем Тищенко и Денис Насыко, а окончательное решение будет принято позже.

Главным тренером мужской сборной останется Юрай Санитра, а женскую команду будет тренировать Игорь Ященко после того, как эту должность покинул словенец Урош Велепец.


Данил Слесь, ZN.ua

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