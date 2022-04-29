Украинский тренер Вернидуб стал чемпионом Молдовы с "Шерифом" во время службы в ВСУ

"Шериф", который возглавляет украинец Юрий Вернидуб, досрочно стал чемпионом Молдовы сезона-2021/22.

Тираспольский клуб победил "Динамо-Авто" (3:0) в 26-м туре и в 20-й раз завоевал золотые медали национального чемпионата. На счету клуба 66 очков, а у его преследователя "Петрокуба" - 55 пунктов.

В следующем сезоне команда сыграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что для Юрия Вернидуба это уже второе подряд чемпионство у руля "Шерифа". При этом сам тренер после начала военного вторжения РоSSии временно покинул клуб и вступил в ряды ВСУ.

Юрий Вернидуб (справа) находится на передовой. Фото - twitter.com/VZverov.