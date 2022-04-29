Украинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат Европы

Украинец добыл первое золото ЧЕ в мужском дзюдо впервые с 2019 года, информирует ZN.ua.

Украинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат Европы
Ядов принес Украине первую медаль ЧЕ в Софии

Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы.

В финале турнира, который проходит в болгарской Софии, в весе до 66 кг Ядов одолел испанца Альберто Гайтеро Мартина. Украинец победил иппоном.

Это первая медаль чемпионатов Европы для Ядова и первая награда для сборной Украины на турнире.

Богдан Ядов стал шестым чемпионом Европы по дзюдо в истории Украины. В прошлый раз среди мужчин европейское золото для Украины завоевывал Георгий Зантарая в 2019-м году.


Данил Слесь, ZN.ua

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