Новостей.COM ⇒
2022-04-29
Украинский дзюдоист Ядов выиграл чемпионат Европы
Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европы.
В финале турнира, который проходит в болгарской Софии, в весе до 66 кг Ядов одолел испанца Альберто Гайтеро Мартина. Украинец победил иппоном.
Это первая медаль чемпионатов Европы для Ядова и первая награда для сборной Украины на турнире.
Богдан Ядов стал шестым чемпионом Европы по дзюдо в истории Украины. В прошлый раз среди мужчин европейское золото для Украины завоевывал Георгий Зантарая в 2019-м году.
Данил Слесь, ZN.ua