Ведущий клуб УПЛ прекратил финансирование команды сразу после начала войны - СМИ

Руководство луганской "Зари" прекратило деятельность сразу после начала военного вторжения РоSSии в Украину, сообщает Sport Arena .

По информации источника, все футболисты ушли в бессрочный отпуск и самостоятельно занимаются поддержанием формы. При этом руководство клуба заморозило зарплатный фонд и не контактирует с командой.

Таким образом, выступление "Зари" в следующем сезоне находится под вопросом. Футболисты могут оказаться в других клубах, а контракт главного тренера луганчан Виктора Скрипника истекает через месяц.

Стоит отметить, что по итогам 18 туров нынешнего сезона, который был завершен досрочно, "Заря" заняла четвертое место и получила право выступить в квалификации Лиги конференций. Луганчане являются трехкратными бронзовыми призерами УПЛ и двукратными финалистами Кубка Украины.