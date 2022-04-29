Ведущий клуб УПЛ прекратил финансирование команды сразу после начала войны - СМИ

Дальнейшее существование "Зари" находится под вопросом, информирует ZN.ua.

Ведущий клуб УПЛ прекратил финансирование команды сразу после начала войны - СМИ
"Заря" может прекратить существование
© UA-Футбол

Руководство луганской "Зари" прекратило деятельность сразу после начала военного вторжения РоSSии в Украину, сообщает Sport Arena.

По информации источника, все футболисты ушли в бессрочный отпуск и самостоятельно занимаются поддержанием формы. При этом руководство клуба заморозило зарплатный фонд и не контактирует с командой.

Таким образом, выступление "Зари" в следующем сезоне находится под вопросом. Футболисты могут оказаться в других клубах, а контракт главного тренера луганчан Виктора Скрипника истекает через месяц.

Стоит отметить, что по итогам 18 туров нынешнего сезона, который был завершен досрочно, "Заря" заняла четвертое место и получила право выступить в квалификации Лиги конференций. Луганчане являются трехкратными бронзовыми призерами УПЛ и двукратными финалистами Кубка Украины.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Он врет": Долгополов показал лицемерие главной звезды роSSийского тенниса"Он врет": Долгополов показал лицемерие главной звезды роSSийского тенниса
Футболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона ВенгрииФутболист сборной Украины завоевал третий подряд титул чемпиона Венгрии
"Бавария" в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии"Бавария" в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии
Один из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSииОдин из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSии
Все клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИВсе клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Сборная Украины проведет товарищеский матч с немецким клубомСборная Украины проведет товарищеский матч с немецким клубом
Звездный бразилец "Шахтера" не собирается возвращаться в донецкий клубЗвездный бразилец "Шахтера" не собирается возвращаться в донецкий клуб
УЕФА рассматривает вариант с прямым попаданием украинских клубов в группы еврокубковУЕФА рассматривает вариант с прямым попаданием украинских клубов в группы еврокубков
В "Мариуполе" опровергли информацию о прекращении существования футбольного клубаВ "Мариуполе" опровергли информацию о прекращении существования футбольного клуба
Отвалите от меня: звездный баскетболист жестко "наехал" на роSSийский клубОтвалите от меня: звездный баскетболист жестко "наехал" на роSSийский клуб
Все клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИВсе клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИ
В Германии не включили гимн футбольного клуба из-за его схожести с гимном РоSSииВ Германии не включили гимн футбольного клуба из-за его схожести с гимном РоSSии
В "Шахтере" заявили, что во время войны не выплачивают зарплату футболистамВ "Шахтере" заявили, что во время войны не выплачивают зарплату футболистам
Без подписи Украины: девять стран призвали наказать Федерацию бокса РоSSии за поддержку войны в УкраинеБез подписи Украины: девять стран призвали наказать Федерацию бокса РоSSии за поддержку войны в Украине
Еще один бразильский футболист "Шахтера" нашел себе новый клубЕще один бразильский футболист "Шахтера" нашел себе новый клуб
Последние новости
Подгружаем последние новости