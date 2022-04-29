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2022-04-29
В Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике
Алина Перегудова была перспективной спортсменкой.
Алина Перегудова была чемпионкой Украины среди девушек в возрасте до 17 лет© Пресс-служба ДонОГА
От роSSийских снарядов в Мариуполе погибла 14-летняяя тяжелоатлетка Алина Перегудова и ее мать.
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в
Перегудова находилась в списке кандидатов в сборную Украины, а в прошлом году завоевала золотую медаль чемпионата Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок до 17 лет.
Спортсменка была воспитанницей донецкой школы тяжелой атлетики.
"Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел "русский мир", "освободивший" ее от этого будущего", - сказано в сообщении Мариупольского горсовета.
Данил Слесь, ZN.ua