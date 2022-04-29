В Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике

От роSSийских снарядов в Мариуполе погибла 14-летняяя тяжелоатлетка Алина Перегудова и ее мать.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Facebook .

Перегудова находилась в списке кандидатов в сборную Украины, а в прошлом году завоевала золотую медаль чемпионата Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок до 17 лет.

Спортсменка была воспитанницей донецкой школы тяжелой атлетики.

"Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел "русский мир", "освободивший" ее от этого будущего", - сказано в сообщении Мариупольского горсовета.