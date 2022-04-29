В Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике

Алина Перегудова была перспективной спортсменкой.

В Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике
Алина Перегудова была чемпионкой Украины среди девушек в возрасте до 17 лет
© Пресс-служба ДонОГА

От роSSийских снарядов в Мариуполе погибла 14-летняяя тяжелоатлетка Алина Перегудова и ее мать.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Facebook.

Перегудова находилась в списке кандидатов в сборную Украины, а в прошлом году завоевала золотую медаль чемпионата Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок до 17 лет.

Спортсменка была воспитанницей донецкой школы тяжелой атлетики.

"Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел "русский мир", "освободивший" ее от этого будущего", - сказано в сообщении Мариупольского горсовета.


Данил Слесь, ZN.ua

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