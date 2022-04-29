Сборная Украины проведет товарищеский матч с немецким клубом

Сборная Украины проведет товарищеский матч с клубом Бундеслиги "Боруссия" Менхенгладбах, сообщает официальный сайт УАФ .

Достигнута договоренность о проведении поединка 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". Ожидается, что все собранные деньги немецкая сторона передаст на помощь Украине.

Этот поединок может стать не первым для украинской сборной после начала военного вторжения РоSSии. Ожидается, что 6-8 мая подопечные Александра Петракова проведут еще один контрольный матч с другим соперником или двухсторонку.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Национальная команда на тренировочном сборе будет базироваться в Словении.