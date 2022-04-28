"В плохом состоянии, но жив": один из главных футбольных агентов мира опроверг информацию о своей смерти

Агент опубликовал пост в Twitter.

Райола продолжает бороться за свою жизнь
© Marca

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на информацию СМИ о своей смерти.

"Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я также способен воскрешаться", — написал Райола.

Также помощник агента Хосе Фортес Родригес, сообщил, что Мино находится в плохом состоянии, но жив.

Сегодня, 28 апреля, зарубежные СМИ сообщили о том, что Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких.

Райола является одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Среди его клиентов голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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