Умер один из главных футбольных агентов мира

Не стало Мино Райолы.

Умер один из главных футбольных агентов мира
Райоле было 54 года
© Marca

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких, информирует tg.la7.it.

Отметим, что в январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.

Райола являлся одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Среди его клиентов голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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