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2022-04-28
Умер один из главных футбольных агентов мира
Не стало Мино Райолы.
Райоле было 54 года© Marca
Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких, информирует
Отметим, что в январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.
Райола являлся одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Среди его клиентов голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
Алексей Леоничев, ZN.ua