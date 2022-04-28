Умер один из главных футбольных агентов мира

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких, информирует tg.la7.it .

Отметим, что в январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.

Райола являлся одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Среди его клиентов голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.