Сборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы на чемпионате мира

27 апреля сборная Украины по хоккею провела первый матч на чемпионате мира-2022 в дивизионе 1B.

Украинцы встречались с Сербией и одержали разгромную победу со счетом 7:0.

Голами в воротах соперника отметились Александр Пересунько, Вадим Мазур, Дмитрий Нименко, Феликс Морозов и Виталий Лялька.

Украина - Сербия - 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

ЧМ по хоккею в дивизионе 1B проходит в Польше с 26 апреля по 1 мая. Соперниками Украины также являются Польша , Япония и Эстония.

Следующий матч украинцы проведут с хозяевами турнира поляками 28 апреля.

Единственная путевка в группу А первого дивизиона достанется победителю группы 1B, а последняя команда пойдет на понижение в группу A второго дивизиона.