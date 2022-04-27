"Манчестер Сити" в голевой перестрелке обыграл "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов

Команды выдали невероятный поединок.

Все решится в Мадриде
© twitter.com/ManCity

26 апреля в Англии пройдет первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" принимал мадридский "Реал".

Встреча на "Этихаде" завершилась невероятной победой хозяев со счетом 4:3.

Команда Гвардиолы просто снесла своего соперника на старте матча, дважды забив уже к 11-й минуте – сначала Де Брейне головой открыл счет, а после Жезус протаранил Алабу и расстрелял Куртуа.

У "Реала" мало что получалось в атаке, но свой гол в первом тайме мадридцы забить сумели – Бензема выиграл единоборство у украинца Зинченко и поразил ворота Эдерсона.

В начале второго тайма команды обменялись голами Фодена и Винисиуса, а уже к середине второй половины Бернарду мощным выстрелом в ближний угол вернул "Ман Сити" преимущество в два мяча.

Однако последнее слово оказалось за "Реалом" – гости заработали пенальти, а Бензема паненкой установил окончательный счет в голевой перестрелке – 4:3.

Ответный матч команды проведут в Мадриде 4 мая. Во втором полуфинале ЛЧ встретятся "Ливерпуль" и "Вильярреал".

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад-де-Франс".

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси", который в финале в Порту обыграл "Манчестер Сити" (1:0).


Алексей Леоничев, ZN.ua

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