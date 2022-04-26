"Шахтер" никогда не будет играть в чемпионате РоSSии – Палкин

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнениями о возвращении в Донецк.

"С 2014 года мы покинули Донецк и играли по всей Украине: во Львове, Харькове, Киеве . Но все это время у нас была одна мечта – вернуться в Донецк. У нас остается эта мечта, просто может потребоваться немного больше времени. Наша страна останется единой. Это наша мечта, без мечты будет сложно продолжать. Сложно жить без родного города, тренировочной базы, болельщиков.

Прежде всего, мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать РоSSия. Мы украинская команда и будем играть только в чемпионате Украины. Мы никогда не будем играть в чемпионате РоSSии – это наша основная позиция, и я хотел бы подчеркнуть это", – сказал Палкин в интервью BBC .

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".