"Шахтер" никогда не будет играть в чемпионате РоSSии – Палкин

Дончане покинули свой родной город восемь лет назад.

"Шахтер" не играет в Донецке с весны 2014-го года
© ФК Шахтер

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнениями о возвращении в Донецк.

"С 2014 года мы покинули Донецк и играли по всей Украине: во Львове, Харькове, Киеве. Но все это время у нас была одна мечта – вернуться в Донецк. У нас остается эта мечта, просто может потребоваться немного больше времени. Наша страна останется единой. Это наша мечта, без мечты будет сложно продолжать. Сложно жить без родного города, тренировочной базы, болельщиков.

Прежде всего, мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать РоSSия. Мы украинская команда и будем играть только в чемпионате Украины. Мы никогда не будем играть в чемпионате РоSSии – это наша основная позиция, и я хотел бы подчеркнуть это", – сказал Палкин в интервью BBC.

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".

24 февраля нынешнего года президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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