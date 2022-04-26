Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Вильярреал"

Аналитики верят в англичан.

Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов
"Ливерпуль" - фаворит матча
© liverpoolfc.com

В среду, 27 апреля, на "Энфилде" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Вильярреал".

На "Ливерпуль" в этом матче можно поставить за 1.31, ничью предлагают за 6.15, а победу "Вильярреала" — за 10.25.

Напомним, "Ливерпуль" в плей-офф прошел "Интер" и "Бенфику", а "Вильярреал" сенсационно сумел выбить из ЛЧ "Ювентус" и "Баварию".

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад-де-Франс".

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси", который в финале в Порту обыграл "Манчестер Сити" (1:0).


Алексей Леоничев, ZN.ua

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