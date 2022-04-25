"Шахтер" вышел на матч в футболках с принтом в память о трехмесячном младенце, погибшем от роSSийской ракеты

Донецкий "Шахтер" провел благотворительный матч с турецким "Антальяспором", перед которым команда напомнила о погибших детях в результате военной агрессии РоSSии.

Украинская команда вышла на поле в футболках с принтом, на котором изображена рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочки Киры. Валерия, трехмесячный ребенок и ее бабушка погибли в Одессе в результате ракетного удара роSSийских оккупантов в субботу в собственной квартире.

"215 детей были убиты. Сколько еще?", - говорится в подписи к фото.

Поединок проходил в Анталье и не транслировался из-за отсутствия разрешения от Федерации футбола Турции. "Горняки" победили со счетом 2:1 благодаря голам Соломона и Топалова.