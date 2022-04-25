Владимир Кличко назвал условие, при котором рассмотрит вариант с возобновлением карьеры

Украинский экс-чемпион мира ждет завершения войны.

Владимир Кличко назвал условие, при котором рассмотрит вариант с возобновлением карьеры
Владимир Кличко не исключает возвращение на ринг
© Boxingscene

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) в 46 лет продолжает рассматривать возможность вернуться на ринг.

Боксер при этом отметил, что условием для этого является окончание войны в Украине:

"Я также узнал, что, несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт - это часть моей жизни.

Я рад, что Тайсон Фьюри победил. Мое возвращение в ринг? Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится, и наши границы будут существовать без вторжения со стороны РоSSии...

Если я буду в хорошей форме, кто знает? Может быть, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого своя мотивация", - цитирует Кличко Sport.ua со ссылкой на Bild.

В своем последнем поединке 29 апреля 2017 года в Лондоне Владимир Кличко встречался с Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом в одиннадцатом раунде. Позже легендарный боксер принял решение завершить карьеру и отказался от реванша.

Джордж Форман завоевал титул в возрасте 45 лет и стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.


Данил Слесь, ZN.ua

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