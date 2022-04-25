Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал"

Команды проведут первый полуфинальный поединок в рамках турнира, информирует ZN.ua.

Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов
Первый матч команды проведут в Англии
© uefa.com

Во вторник, 26 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" будет принимать мадридский "Реал".

ZN.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Реал".

Букмекеры считают, что английская команда с украинцем Александром Зинченко имеет больше шансов победить на своем поле. На победу "Ман Сити" коэффициент составляет 1,48, на ничью - 4,60, а на победу "Реала" - 6,90.

Проход "горожан" в финал по итогам двух поединков оценивается коэффициентом 1,40, а испанского топ-клуба - 3,10.

Ответный матч команды проведут в Мадриде 4 мая. Стоит отметить, что во втором полуфинале ЛЧ встретятся "Ливерпуль" и "Вильярреал".

Финал Лиги чемпионов был перенесен из роSSийского Санкт-Петербурга и состоится 28 мая на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа.


Данил Слесь, ZN.ua

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