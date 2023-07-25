"Холостяк": у США головним героєм став 71-річний ресторатор

У США стартує нове шоу під назвою "Золотий холостяк", в якому головні герої будуть старшими за звичайний вік. Дебютує у реаліті-шоу 71-річний ресторатор Джеррі Тернер.

Творці шоу зазначають, що любовні історії, як і багато іншого в нашому житті, з віком стають лише кращими.

У 2017 році Джеррі втратив кохану дружину, з якою прожив у шлюбі 43 роки - вона була його однокласницею та любов'ю всього його життя. З того часу бізнесмен так і не знайшов щастя в особистому житті, вирішивши випробувати долю в реаліті-шоу.

Ресторатор, якому в серпні виповниться 72 роки, має трьох дорослих доньок і двох онуків, які підтримали його у рішенні йти на телебачення в спробах знайти супутницю життя.

"Через шість років після смерті дружини і за підтримки своєї сім'ї Тернер готовий показати себе і знайти кохання, яке витримає випробування часом у його золоті роки", - йдеться в анонсі проекту.

Джеррі чудово виглядає у своєму віці і йому справді можна дати на десяток років меньше. Він активний, стрункий і підтягнутий, а також із теплотою та ніжністю говорить про свою покійну дружину. Ресторатор впевнений, що вона підтримала б його рішення, адже горював він досить довгий час, і заслуговує на щастя.

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