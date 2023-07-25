"Холостяк": у США головним героєм став 71-річний ресторатор

У США стартує нове шоу під назвою "Золотий холостяк", в якому головні герої будуть старшими за звичайний вік. Дебютує у реаліті-шоу 71-річний ресторатор Джеррі Тернер.

Після 43 років шлюбу до “Холостяка“: у США головним героєм реаліті-шоу став 71-річний ресторатор

Творці шоу зазначають, що любовні історії, як і багато іншого в нашому житті, з віком стають лише кращими.

У 2017 році Джеррі втратив кохану дружину, з якою прожив у шлюбі 43 роки - вона була його однокласницею та любов'ю всього його життя. З того часу бізнесмен так і не знайшов щастя в особистому житті, вирішивши випробувати долю в реаліті-шоу.

Ресторатор, якому в серпні виповниться 72 роки, має трьох дорослих доньок і двох онуків, які підтримали його у рішенні йти на телебачення в спробах знайти супутницю життя.

Після 43 років шлюбу до “Холостяка“: у США головним героєм реаліті-шоу став 71-річний ресторатор

"Через шість років після смерті дружини і за підтримки своєї сім'ї Тернер готовий показати себе і знайти кохання, яке витримає випробування часом у його золоті роки", - йдеться в анонсі проекту.

Джеррі чудово виглядає у своєму віці і йому справді можна дати на десяток років меньше. Він активний, стрункий і підтягнутий, а також із теплотою та ніжністю говорить про свою покійну дружину. Ресторатор впевнений, що вона підтримала б його рішення, адже горював він досить довгий час, і заслуговує на щастя.

Нагадаємо, знову “Холостяк” Нікіта Добринін після розлучення поголив бороду та помолодшав на 10 років.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Джордж Клуні закликав світ ліквідувати ПВК "Вагнер" та бізнес-імперію групиДжордж Клуні закликав світ ліквідувати ПВК "Вагнер" та бізнес-імперію групи
Німецький співак відмовився від премії миру через УкраїнуНімецький співак відмовився від премії миру через Україну
Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: фото папараціДженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: фото папараці
Платні камери СІЗО: у Мін'юсті повідомили про запуск бронювання для українцівПлатні камери СІЗО: у Мін'юсті повідомили про запуск бронювання для українців
Надя Дорофєєва зізналася, чому Кацурін їй двічі робив пропозиціюНадя Дорофєєва зізналася, чому Кацурін їй двічі робив пропозицію
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблийУ Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблий
Кейт Міддлтон у рожевій сукні викликала фурор на квітковій виставціКейт Міддлтон у рожевій сукні викликала фурор на квітковій виставці
На «Євробаченні» перемогла представниця ШвеціїНа «Євробаченні» перемогла представниця Швеції
Imagine Dragons представили кліп Crushed з кадрами з УкраїниImagine Dragons представили кліп Crushed з кадрами з України
В Японії стався потужний землетрус — KyodоВ Японії стався потужний землетрус — Kyodо
Джамала представила альбом кримськотатарських пісеньДжамала представила альбом кримськотатарських пісень
Гурт The Hardkiss представив кліп FestivalГурт The Hardkiss представив кліп Festival
Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокатуФільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокату
Облік військовозобов'язаних: чи мають на нього ставати переселенціОблік військовозобов'язаних: чи мають на нього ставати переселенці
Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченимМеган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим
Последние новости
Подгружаем последние новости