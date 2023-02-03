На Хмельниччині загинув військовий, який їхав до сім'ї: без батька залишилося двоє дітей

Військовий їхав у відпустку до родини на Хмельниччині та загинув в аварії.

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко у Facebook.

Військовий Віталій Каневський проходив службу у 214-му окремому стрілецькому батальйоні.

"Повернувся додому, але зовсім не так, як нам цього хотілося б. Назавжди 35... Без батька залишилися двоє дітей", - написав мер Кам'янця-Подільського.

Віталія поховають у п'ятницю, 3 лютого, у громаді оголошено день жалоби.

Раніше повідомлялося, що на Київщині 28 січня загинули люди через отруєння чадним газом від генератора в приватному будинку.

У Княжичах Київської області загинули двоє українських військових Роман Хижняк та Єгор Пасхалов.

На початку повномасштабної війни Єгор Пасхалов приєднався до тероборони, потім боронив Броварський район, Чернігівську область, служив під Бахмутом. Єгор був політично активним, членом Ради громадського контролю НАБУ.

Перед трагедією чоловік увімкнув у гаражі генератор під час відключення світла та готував плов в очікуванні гостей. Про це розповіла дружина загиблого Юлія.