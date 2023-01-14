Помер легендарний британський гітарист Джефф Бек

Британський музикант Джефф Бек, якого називають найвпливовішим рок-гітаристом усіх часів, помер у віці 78 років, повідомляє ВВС. Причиною смерті Бека став бактеріальний менінгіт.

«Від імені його сім'ї ми з глибоким сумом повідомляємо новину про смерть Джефа Бека. Після того, як він раптово захворів на бактеріальний менінгіт, він учора мирно помер», — йдеться у заяві, опублікованій на сторінці гітариста у Twitter .