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2023-01-14
Помер легендарний британський гітарист Джефф Бек
Причиною смерті музиканта став менінгіт.
Джефф Бек помер у віці 78 років© Википедия
Британський музикант Джефф Бек, якого називають найвпливовішим рок-гітаристом усіх часів, помер у віці 78 років,
«Від імені його сім'ї ми з глибоким сумом повідомляємо новину про смерть Джефа Бека. Після того, як він раптово захворів на бактеріальний менінгіт, він учора мирно помер», — йдеться у заяві, опублікованій на сторінці гітариста у Twitter.
Фаїна Вауліна, ZN.ua