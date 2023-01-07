За крок до фіналу шоу "Холостяк" покинули дві учасниці

6 січня на каналі СТБ показали 11 випуск шоу "Холостяк-12", яке було знято до повномасштабної війни. На одинадцятому тижні Алекс Топольський познайомився з батьками чотирьох дівчат - Марини, Саші, Каті та Саші, після чого провів останню церемонію троянд. За крок до фіналу герой попрощався з двома учасницями, інформує Апостроф.

Першою проект покинула косметолог Марина. На знайомстві з батьками Алекс зрозумів, що дівчина соромиться свого минулого та місця, де вона народилася. Батьки учасниці живуть у селі, мають там ферму, але Марині сільськогосподарське життя не до вподоби. Холостяк сказав, що дівчині слід прийняти своє минуле, аби будувати майбутнє.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Не отримала троянду й Саша Погорєлова. Топольський зізнався, що це був найважчий вибір, оскільки йому з дівчиною було легко та комфортно. Проте певна інфантильність Олександри заважає розвиватись романтиці. Алекс сказав дівчині, що захоплюється її щирістю та добрим серцем, але прислухаючись до свого, відпускає її.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Таким чином, у фінал шоу "Холостяк-12" пройшли дві дівчини – Олександра Мудра та фотомодель Катя. У наступному випуску на учасниць чекає знайомство з мамою Алекса Топольського, а також довгоочікувана церемонія вручення каблучки та зізнання у почуттях.

Фото: instagram.com/holostyakstb


Наталка Лавринець, Апостроф





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