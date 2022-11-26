Юна дочка Моніки Беллуччі в трендовій цибулі захопила навіть мати фігурою: "Вона заслуговує на це"

Діва Кассель

Дочка Моніки Беллуччі Діва Кассель вирішила повторити подвиги батьків у кіноіндустрії, здивувавши фанатів у мережі.

Діва Кассель є старшою дочкою Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, зіркова пара давно у розлученні, тому дівчина росте разом із мамою. Більше того, знаменита модель та актриса часто з'являється на модних показах разом із Дівою.

Моніка публічно заявила, що підтримає інтереси дитини, навіть якщо вона бажає піти її стопами. Кассель-молодша вже просунулась у модельній кар'єрі та задумалася про зйомки у кіно. Моніка ж є на її фотосесіях і завжди підтримує.

«Не Моніка; це добре так горіти професією; майбутня левиця; вона заслуговує на це; яка мила красуня; Це казка! Беллісіма ?; Чудовий милий янголятко виглядає ?» - пишуть у мережі.

Зазначимо, Діва з першого ж виходу друком поруч з мамою підкорила квітучим виглядом і неймовірною красою. Причому Діва одразу отримала пропозиції для модних показів та рекламних зйомок.

А ще Politeka писала, що юна дочка Беллуччі в червоному міні показала, чому не гірша за мами на показах


Дарина Силина, politeka.net





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