З березня в Україні одружилися майже втричі більше пар, ніж розлучилися — Міністерство юстиції

Така позитивна тенденція простежується і порівнюючи дані 2022 та 2021 років, інформує ZN.ua.

З березня в Україні одружилися майже втричі більше пар, ніж розлучилися. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

«Майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом березня-жовтня цього року», - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві юстиції наголосили, що така позитивна тенденція простежується і порівнюючи дані 2022 та 2021 років.

Зокрема, протягом березня-жовтня 2022 року шлюб уклали 169 775 пар молодят, що на 6 131 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

За даними Міністерства, кількість розірвань шлюбів за вісім вказаних місяців цього року склала 56 974. Це майже на 22 тисячі менше, ніж за аналогічний період минулого року.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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