Еліна Світоліна вперше показала, як виглядає її дочка від француза Гаеля Монфіса

Торік українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького спортсмена Гаеля Монфіса. За рік закохані вперше стали батьками. Колишня третя ракетка світу в одиночному розряді поки що приховує обличчя малечі, проте часто показує її своїм шанувальникам.

“Татова донька“: Еліна Світоліна вперше показала, як виглядає її спадкоємиця

В особистому обліковому записі в Інстаграм 28-річна спортсменка опублікувала два фото, зроблені в її домі в Монако, де вона живе зі своїм чоловіком. У кадрі Еліна Світоліна постала одягнена в джогери, домашні капці та сіру кофту із зображенням кольору українського прапора. Вона розпустила волосся, а також відмовилася від макіяжу.

На руках вона тримає свою крихітну доньку Скай Монфіс, одягнену в сірого "чоловічка". Малятко з'явилося на світ на початку жовтня, не минуло ще й місяця, а її крихітну голівку прикрашає копиця темного волосся.

“Татова донька“: Еліна Світоліна вперше показала, як виглядає її спадкоємиця

"Мій улюблений друг для обіймів", - зауважила Еліна Світоліна.

“Татова донька“: Еліна Світоліна вперше показала, як виглядає її спадкоємиця

Шанувальники тепло відреагували на публікацію тенісистки, зазначаючи, що дівчинка – копія батька:

"Міні Гаель", "Така прекрасна", "Відмінне фото", "Так мило, що ви ділитеся всіма цими милими фото зі своєю новонародженою дівчинкою", "Красива, як її батьки", "Ти виглядаєш як прекрасна мама", "Дівчата - Ви красиві", "Татава донька".

Нагадаємо, Тоня Матвієнко показала себе 17-річну з новонародженою дочкою – рідкісні фото.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віруМеган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру
Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікуванняШерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування
Мілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копіяМілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копія
"Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни""Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни"
Блок рекламы


Похожие новости
Колишня наречена Володимира Кличка у червоній сукні-піджаку показала ефектний образ на вихід для невисоких дівчатКолишня наречена Володимира Кличка у червоній сукні-піджаку показала ефектний образ на вихід для невисоких дівчат
Мілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копіяМілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копія
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
61-річна Джуліанна Мур показала обличчя без макіяжу61-річна Джуліанна Мур показала обличчя без макіяжу
Юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки: "Вже обігнала Моніку"Юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки: "Вже обігнала Моніку"
Софі Лорен у білому костюмі з'явилася на відкритті ресторану в Мілані: як виглядає 88-річна актрисаСофі Лорен у білому костюмі з'явилася на відкритті ресторану в Мілані: як виглядає 88-річна актриса
Емма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 рокуЕмма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 року
Ганна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікнаГанна Кошмал зі "Сватів" показала свою квартиру в Києві - нюдові відтінки та панорамні вікна
Дочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фотоДочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фото
Юна дочка Беллуччі у дизайнерському одязі розкріпачилася перед камерою: "Усім би таких батьків"Юна дочка Беллуччі у дизайнерському одязі розкріпачилася перед камерою: "Усім би таких батьків"
Последние новости
Подгружаем последние новости