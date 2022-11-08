Еліна Світоліна вперше показала, як виглядає її дочка від француза Гаеля Монфіса

Торік українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького спортсмена Гаеля Монфіса. За рік закохані вперше стали батьками. Колишня третя ракетка світу в одиночному розряді поки що приховує обличчя малечі, проте часто показує її своїм шанувальникам.

В особистому обліковому записі в Інстаграм 28-річна спортсменка опублікувала два фото, зроблені в її домі в Монако, де вона живе зі своїм чоловіком. У кадрі Еліна Світоліна постала одягнена в джогери, домашні капці та сіру кофту із зображенням кольору українського прапора. Вона розпустила волосся, а також відмовилася від макіяжу.

На руках вона тримає свою крихітну доньку Скай Монфіс, одягнену в сірого "чоловічка". Малятко з'явилося на світ на початку жовтня, не минуло ще й місяця, а її крихітну голівку прикрашає копиця темного волосся.

"Мій улюблений друг для обіймів", - зауважила Еліна Світоліна.

Шанувальники тепло відреагували на публікацію тенісистки, зазначаючи, що дівчинка – копія батька:

"Міні Гаель", "Така прекрасна", "Відмінне фото", "Так мило, що ви ділитеся всіма цими милими фото зі своєю новонародженою дівчинкою", "Красива, як її батьки", "Ти виглядаєш як прекрасна мама", "Дівчата - Ви красиві", "Татава донька".

Нагадаємо, Тоня Матвієнко показала себе 17-річну з новонародженою дочкою – рідкісні фото.